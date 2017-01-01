İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Gençlerbirliği Kulübü, İstanbul'daki terör saldırısını lanetledi.



Başkent ekibinin internet sitesinden "Başımız sağ olsun" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:



"Yeni yıla girmenin heyecanını yaşadığımız ilk saatlerde İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini ve ilk açıklamaya göre 39 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Masum insanları hedef alan bu tarz saldırıları bir kez daha lanetliyoruz."