İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.



Dil, din ve mekan ayrımı yapmaksızın, masum insanları dünyanın her yerinde katleden alçak terör saldırılarını en şiddetli şekilde lanetlediklerini bildiren Vardan, "Yeni umutlarla başladığımız, ülkemize ve insanımıza daha güzel günler getirmesini beklediğimiz 2017'nin daha ilk saatlerinde İstanbul'da masum insanları hedef alan alçak terör saldırısını nefretle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.



Vardan, "Ülkemizin her bir değerine, mekanına, insanına yapılan bu saldırılar karşısında tek ses olarak, Allah'tan, milletimizin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesini canı gönülden niyaz ediyoruz. Melun saldırıları gerçekleştirenlerin de bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmasını diliyoruz. Kimse unutmasın ki, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, biriz, birlikteyiz ve ülkemize yapılan tüm saldırılara karşı tek vücuduz, ülkemizi de kimseye yedirmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.





Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca da, içinde biraz olsun vicdan taşıyan insanın asla kabul edemeyeceği bu terör olayının tüm insanlığa karşı yapılmış bir katliam olduğunu belirterek, "Bu katliam ülkemiz üzerinde oynanan senaryonun büyük bir parçasıdır. Sivillere yönelik gerçekleştirilen bu barbarlık, ülkemizi bir terör ülkesi olarak göstermek, milletimizi birbirine düşürmek, istikrarsız bir Türkiye algısı yaratmak için gerçekleştirilen alçak bir saldırıdır." ifadesini kullandı.



Bölge ve Türkiye üzerinde oynanan büyük oyunun farkında olduklarını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:



"Gerçekleştirmek istedikleri amacın da bilincindeyiz. Bu katliamlarla ülke birliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alanlar şunu bilmeliler ki, sivilleri vahşice katleden bir zihniyetin emellerine ulaşmasına milletçe asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de ulus olarak içte ve dışta yer alan bu hain odaklara karşı milli birlik ve dayanışma içinde gereken tüm çabayı göstereceğiz. Başta aziz milletimizin milli birlik ve bütünlüğü hedef alınarak gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı bir kez daha kınıyor, bu alçak saldırının kurbanlarına Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, acılı ailelere ve yüce milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."



"Bu saldırı teröre karşı ortak bir cephe oluşturulmasının aciliyetini gündeme getirmektedir"



İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İstanbul'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen terör saldırısını lanetlediğini bildirerek, yaşamını kaybedenlerle yabancı misafirler için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Zeytinoğlu, "Söz konusu saldırı daha önce Fransa, ABD ve Tunus'ta gerçekleştirilen saldırılar ile ortak özellikler sergilemektedir. Küresel terör tehdidinin boyutlarını da gözler önüne seren bu saldırı, teröre karşı ortak bir cephe oluşturulmasının aciliyetini gündeme getirmektedir. ABD ve AB'nin yanında Rusya ve İran gibi ülkelerin de kınadığı bu saldırıya karşı uluslararası iş birliği etkin bir şekilde sağlanmalı ve destek mesajları sözde kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.