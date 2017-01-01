İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, küresel terör ve onların maşaları teröristlerin, Ortaköy'de savunmasız onlarca insanı katlettiğini belirterek, "Bu katliamı şiddetle kınıyoruz. Yeni ümit ve beklentilerimize kastederek yeni yılı kana bulayan Ortaköy terörüyle, topyekün insanlık tehdit edilmiştir. Terörün dini ve insanlığı yoktur." ifadelerini kullandı.



Terörün en büyük düşmanının, birlik ve beraberlik olduğuna işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:



"Saldırılar da bu birliğimize yapılmaktadır. Terör bir taraftan insanları katlederken, bir taraftan da algı operasyonu yapmaktadır. Ortaköy terör saldırısının yeri ve zamanlaması algı operasyonu için haince seçilmiştir. Milletimizin bölünmesi amaçlanmıştır. Türkiye'nin ortak vicdanı bu vahşeti asla kabul etmez. Yeni yılda yapılan bu kahpe saldırı, ülkemiz, dünyamız ve insanlık için gelecek güzel günleri asla engellemeyecektir. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı olarak, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ailelere sabır ve metanet diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip, herkesi, teröre ve terör örgütlerine karşı dik durmaya davet ediyoruz."