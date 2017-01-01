İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınadı.



Kolaylı, yazılı açıklamasında, gözü dönmüş eli kanlı katillerin İstanbul Ortaköy'de ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırının, gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin insanlık dışı olduğunu belirtti.



Saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını anımsatan Kolaylı, şunları kaydetti:



"Yepyeni umutlarla 2017'ye girdiğimiz ilk saatlerde, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik alçakça saldırıda onlarca insanımızı ve yabancı misafirlerimizi teröre kurban verdik. İnsanlarımızı ve yabancı konuklarımızı acımazsızca öldüren teröristlerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.



Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi, demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz."