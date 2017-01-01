İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimi·zi· bozamayacak." ifadesini kullandı.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin terörün üstesinden gelecek güçte olduğunu, terörle mücadelenin kesintiye uğramayacağını belirtti.



Palandöken, şunları kaydetti:



"Sürekli ifade edildiği gibi ülke olarak ikinci bir İstiklal Savaşı veriyoruz. Terör nereden gelirse gelsin, arkasında kim olursa olsun er veya geç bu yapılan vahşetlerin hesabını vereceklerdir. Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimi·zi bozamayacak, ancak çok iyi bilinmeli ki terörün dini, imanı ve milliyeti yok, her zaman herkesi vurabilir. Tez zamanda yapılması gereken, ülke yöneticilerinin akıllarını başına alıp bu sorunun güç birliğiyle üstesinden gelmeleridir. Aksi halde bugün ülkemizi hedef alan bu vahşi saldırının benzerlerine başka ülkeler de maruz kalabilir. Teröre karşı tüm dünya ülke ve liderleri ellerini taşın altına koymalıdır."



TÜRMOB Başkanı Yükselen



Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Cemal Yükselen de İstanbul'daki saldırıyı kınadı.



Toplumsal huzuru bozmaya yönelik bu hain saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını belirten Yükselen, "Terörün birlikteliğimizi, geleceğe olan inancımızı sarsmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu alçak saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.