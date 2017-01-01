İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır." ifadelerini kullandı.



Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, terörün panzehirinin birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çekti.



Terörün sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Kaynağı ne olursa olsun, terör insanlığın düşmanıdır. Kardeşliğin, yaşamanın, aydınlık hayallerin düşmanıdır. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, masum canların kalbine sıkılan bu kurşunlar, tarihin en kara sayfalarında insanlık suçu olarak okunacaktır. Acı bir yılın ardından, 2017 için huzur diledik. Taze başlangıçlar, kardeşlik istedik ancak terör bir kez daha insanlık düşmanı olduğunu duyurdu. Yaşama düşman olduğunu bildirdi. Hiçbir inancın, hiçbir siyasetin ve amacın kabul edemeyeceği bu cinayetler, insanlık suçudur, vahşettir.



Türk iş dünyası adına lanetliyoruz. Bütün vicdan sahipleri el ele verip ortak bir mücadeleyle terörün her türlüsüne karşı durmak zorundadır. Devletimizin terörle mücadelesinin sonuna kadar arkasındayız. Bizim ayrılmaz bir bütün olduğumuzu, sarsılmaz bir inançla birbirimize bağlı olduğumuzu ve hiçbir ölüm tehdidiyle çözülmeyeceğimizi bu terör yuvaları eninde sonunda anlayacaktır. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."