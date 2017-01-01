İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, İstanbul'daki terör saldırısını kınadığını bildirdi.



Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirtti.



Yeni yılda yeni umutların yeşermesinin, toplumun tüm kesimlerindeki gibi turizm sektörünün de ortak talep ve beklentisi olduğunu aktaran Bayındır, "Ne var ki hain ve kalleş terör, bu kez çirkin yüzünü yeni yılın henüz ilk saatlerinde İstanbul'da bir eğlence mekanında gösterdi ve savunmasız insanları hedef seçti. 2016 yılı içerisinde yaşanan birçok terörist saldırının yaralarını sarmaya çalışıp yeni ümitlerimizi yeşertmesini beklediğimiz 2017 yılının henüz ilk saatleri içerisinde yaşanan bu terörist saldırıdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Bu hain ve kalleşçe gerçekleştirilen saldırının doğrudan insanların yaşam tarzına ve özgürce yaşama isteklerine karşı yapıldığını düşünüyoruz. Menfur terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı neticesinde yaşamını yitiren tüm kurbanların ailelerinin ve toplumlarının acısını derinden paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayın aydınlatılmasına yönelik adli ve idari soruşturmaların bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.