İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

Çaykur Rizespor Kulübü, İstanbul'da bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmayı amaçlayan bu hain saldırı ve benzerlerine karşı olan dik duruşumuzu sürdüreceğiz." açıklamasını yaptı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşın ve bir polis memurunun hayatını kaybettiği, ayrıca birçok yaralının bulunduğu belirtilerek, olay nedeniyle derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.



Terörün her türlüsünün lanetlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2017 yılının ilk saatlerinde ülkemizde kardeşliği, birlik ve beraberliği bozmayı amaçlayan bu hain saldırı ve benzerlerine karşı olan dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Yaşadığımız ve acısını en derin şekilde kalbimizde hissettiğimiz hain terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."