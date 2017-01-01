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İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İsveç, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İsveç, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını kınadı. İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerimiz kurbanların aileleri ve Türkiye'yledir." ifadelerini kullandı. İsveç Dışişleri Bakanlığı da İstanbul'da bulunan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık açıklamasında, İsveç vatandaşlarına seyahat uyarısı yapılmadı ancak İstanbul'da bulunanlardan zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları istendi.

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