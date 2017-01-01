İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı, Ordu'da kınandı.



Vali İrfan Balkanlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortaköy'de alçakça ve vahşice gerçekleştirilen terör saldırısını nefretle kınadığını bildirdi.



Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Balkanlıoğlu, "Devletimizi yıkmaya, vatanımızı bölmeye, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu topraklar, bu ülke hepimizin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı da teröre asla boyun eğmeyeceklerini vurguladı. Taşcı, şunları kaydetti:



"Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nereden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Uluslararası güçler ve maşası katillerin tuzağına asla düşmeyeceğiz. Millet olarak daha fazla kenetleneceğiz ve teröre boyun eğmeyeceğiz. İstanbul'da alçak terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."



Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Terör, tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunu gece Ortaköy'de kanlı yüzüyle bir defa daha gösterdi. Savunmasız insanlara yönelik alçakça saldırıyı lanetliyorum. Bu milleti hiçbir kalleş terör örgütü yıldıramaz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, terörün hedefine asla ulaşamayacağını bildirdi.



Saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediğini kaydeden Akdeniz, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. Akdeniz, millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bu toprakları bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini, saldırıyı lanetlediğini vurguladı.



Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı da alçak terör saldırısını nefretle lanetlediğini belirterek, "Terörün asıl hedefi birliğimizdir. Nereden ve kimden gelirse gelsin teröre karşı tek vücut olarak karşı durmalı, teröristlerin, kalleşlerin, hainlerin hevesini kursağında bırakmalıyız." ifadelerini kullandı.