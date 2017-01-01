İstanbul'daki Terör Saldırısına Tepkiler

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısına ABD, İngiltere, Almanya, Pakistan ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçilikleri Twitter üzerinden ve yazılı açıklamalarla tepki verdi.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği hesabından Büyükelçi John Bass'in "İstanbul'daki bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybedenler için yas tutuyor ve sorumluların adalete teslim edilmesi sürecinde Türkiye'nin yanında duruyoruz" açıklaması paylaşıldı.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore şahsi hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yıla girerken Türkiye'de daha fazla acı ve kalp sızısı görmekten son derece üzgünüm ve şok içindeyim. Bu canice saldırıyı mutlak surette kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yaralananlara hızlı bir iyileşme süreci diliyorum." ifadelerini kullandı.



Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabında, "Derin sarsıntı içindeyiz. Türkiye ve İstanbul halkının yasını paylaşıyoruz." mesajını paylaştı.



Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Pakistan hükümetinin bu çirkin saldırıyı en kuvvetli şekilde kınadığı vurgulanarak "Terörizmle mücadelede Türk hükümeti ve halkıyla olan güçlü ve sarsılmaz dayanışmamızı ve Türkiye'nin barış, istikrar, kalkınma ve iç dengesini hedef alan böyle çirkin saldırıların asla başarılı olamayacağına dair inancımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.



Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenler için başsağlığı dileğinde bulunarak "Çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türk halkına şartsız desteklerimizi belirtmek isteriz." ifadesi kullanıldı.