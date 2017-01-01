İstanbul'daki Terör Saldırısına Dünyadan Tepkiler

RAMALLAH (AA) – Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Filistin Resmi Haber Ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini sunarak, terör eylemini kınadı.



Terör ve sorumlularına karşı bölge devletleri arasında ve uluslararası alanda koordinasyonun güçlendirilmesi, uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Filistin'in Türk Devleti ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduğu vurgusu yapıldı.