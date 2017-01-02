Istanbul'daki Terör Saldırısı - Yunus Görmek Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Yunus Görmek, son yolculuğuna uğurlandı.



Görmek için Ihlamurkuyu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yunus Görmek'in babası Erdoğan, annesi Meral, yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende, cami avlusunda taziyeleri Görmek'in ailesi kabul etti.



Ümraniye Ihlamurkuyu Merkez Camisi'ndeki törenin ardından Yunus Görmek'in Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Görmek'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Acısının tarif edilemez olduğunu belirten baba Erdoğan Görmek, "Ülkem, bayrağım ve dinim için şehit olmaya ben de hazırım" dedi.