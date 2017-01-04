GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Cenaze namazından detaylar İstanbul'daki terör saldırısı
HOUTHALEN - Saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşı Kerim Akyıl'ın cenazesi, Belçika'da toprağa verildi.
Istanbul'daki Terör Saldırısı - Türk Asıllı Belçika Vatandaşı Akyıl'ın Cenazesi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenaze namazından detaylar İstanbul'daki terör saldırısı HOUTHALEN - Saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşı Kerim Akyıl'ın cenazesi, Belçika'da toprağa verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads