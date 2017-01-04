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Istanbul'daki Terör Saldırısı - Türk Asıllı Belçika Vatandaşı Akyıl'ın Cenazesi

Istanbul'daki Terör Saldırısı - Türk Asıllı Belçika Vatandaşı Akyıl'ın Cenazesi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Cenaze namazından detaylar İstanbul'daki terör saldırısı HOUTHALEN - Saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşı Kerim Akyıl'ın cenazesi, Belçika'da toprağa verildi.

Istanbul'daki Terör Saldırısı - Türk Asıllı Belçika Vatandaşı Akyıl'ın Cenazesi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Cenaze namazından detaylar İstanbul'daki terör saldırısı
HOUTHALEN - Saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşı Kerim Akyıl'ın cenazesi, Belçika'da toprağa verildi.

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