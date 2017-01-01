Istanbul'daki Terör Saldırısı - Ayhan Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Cenaze töreninden detaylar İstanbul'daki terör saldırısı

Saldırıda hayatını kaybeden servis şoförü Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul (AA) İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 48 yaşındaki servis şoförü Ayhan Arık için Küçükköy Merkez Camisinde tören düzenlendi.



Törene, baba Davut ve kardeş Faruk Arık ile eşi Özlem, çocukları Ulaş ve Anıl ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kardeş Faruk Arık ve çocukları Ulaş ve Anıl cenaze töreni öncesinde, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze töreni sırasında aile üyelerinin acılı hali dikkatlerden kaçmadı.



Bir turizm firmasında şöför olarak çalışan Arık'ın olay gecesi saldırının yaşandığı mekana müşterileri getirdikten sonra saldırganın silahından çıkan kurşunların boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Arık'ın cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Yeşil Yayla Mezarlığına götürüldü.