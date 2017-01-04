İstanbul'daki Terör Saldırısı

EL İstanbul Ortaköy'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden iki Fas vatandaşı memleketlerinde toprağa verildi.



Terör saldırısının kurbanlarından üç çocuk annesi Rabia el-Mustain (39) Fas'ın El-Cedide kentine bağlı Velad Ganem köyünde son yolculuğuna uğurlandı.



Köy kabristanındaki törene, Mustain'in ailesinin yanı sıra yerel yöneticiler ve bölgede görevli güvenlik güçleri katıldı.



Rabia el-Mustain'in babası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kızımın ölüm haberi bizi şoke etti, hala yaşananlara inanamıyorum. İslam'a ve insanlığa karşı işlenen bir cinayete kurban verdik rahmetli kızımızı." diye konuştu.



Rabia el-Mustain gibi Kuveyt'te yaşayan ve aynı saldırıda hayatını kaybeden arkadaşı Zeynep Ait Assi de memleketi Beni Mellal'de öğle namazına müteakip düzenlenen törenle toprağa verildi.



Dün gece geç saatlerde İstanbul-Kazablanka uçağı ile bu ülkeye getirilen cenazeleri, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz'ün yanı sıra Faslı yetkililer ve kurbanların yakınları karşılamıştı.



Fas Kralı 6. Muhammed, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilmesi için ulaşım, yaralıların da tedavi masraflarının karşılanması için talimat vermişti.