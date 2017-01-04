Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisine ise kentteki çeşitli hastanelerde devam ediliyor.
İstanbul'daki Terör Saldırısı
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.
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