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İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralanan 28 kişinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananlardan bazıları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda yaralanan 28 kişinin tedavisine ise kentteki çeşitli hastanelerde devam ediliyor.

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