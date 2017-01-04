İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçma girişiminde bulunma ihtimali nedeniyle Edirne'deki sınır kapılarında geniş güvenlik önlemleri alındı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının girişlerinde kontrol noktaları oluşturdu, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.



Gümrüklerde görevli polis ekipleri de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla kontrollerini sürdürüyor.



Ayrıca teröristin fotoğrafları pasaport kontrol peronlarına asıldı.