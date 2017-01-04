İstanbul'daki Terör Saldırısı

Lübnan yargı makamlarının, İstanbul Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısı soruşturmasıyla ilgili Türkiye'den bilgi istediği belirtildi.



Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre Başsavcı Samir Hamud, Türk yargı makamlarına bir mektup göndererek, Lübnan vatandaşı 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sının yaralandığı Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin soruşturma hakkında bilgi talep etti.



İstanbul'daki bir eğlence mekanına yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında aralarında yabancıların da olduğu 39 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmıştı.