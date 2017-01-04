İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl, Belçika'da son yolculuğuna uğurlandı.
Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Kerim Akyıl'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Belçika'nın Houthalen kentine getirildi.
Akyıl'ın cenaze namazı, Yeşil Cami'de öğle vaktinde kılındı. Ailesi, akrabaları, arkadaşları ve Belçika Türk toplumunun yoğun katılım gösterdiği cenaze namazı sonrası Akyıl, şehrin Müslüman mezarlığına defnedildi.
İstanbul'daki Terör Saldırısı
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl, Belçika'da son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Kerim Akyıl, Belçika'da son yolculuğuna uğurlandı.
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