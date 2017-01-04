İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren kişiyle irtibatlı olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan yabancı uyruklu üç ailenin, olaydan kısa süre önce Konya'dan ayrıldığı tespit edildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından geniş çaplı soruşturma başlattı. Kasım ayında Konya'ya geldiği tespit edilen şüphelinin irtibatlı olduğu üç aile belirlendi.



İzmir'de bugün gözaltına alınan ailelerin, saldırıdan kısa süre önce Konya'dan ayrıldığını saptayan polis ekipleri, ailelere ev kiralayan iki emlakçıyı gözaltına aldı.



Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki güvenlik kameralarına yansıyan zanlının, 15 Aralık'ta otobüsle İstanbul'a gittiği öğrenildi.