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Reina Saldırganının Yurt Dışına Kaçmaması İçin Alarm Durumuna Geçildi

Reina Saldırganının Yurt Dışına Kaçmaması İçin Alarm Durumuna Geçildi

Ortaköy'de 39 kişiyi öldüren teröristin, yurt dışına kaçma ihtimaline karşı, Kırklareli'nde sınıra giden yolda, polis ekipleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Reina Saldırganının Yurt Dışına Kaçmaması İçin Alarm Durumuna Geçildi

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.

UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANIYORLAR

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.

SINIR KAPISI YOLUNDA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Ekipler, özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.

YOLA KAPAN KURULDU

Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.

SINIR KAPISINDA GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI

Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.

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