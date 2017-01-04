Reina Saldırganının Yurt Dışına Kaçmaması İçin Alarm Durumuna Geçildi

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda geniş güvenlik önlemleri alındı.
UZUN NAMLULU SİLAHLAR KULLANIYORLAR
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin giriş çıkış noktalarında çelik yelek giyerek, uzun namlu silahlarla kontrollere başladı.
SINIR KAPISI YOLUNDA ÖNLEMLER ARTIRILDI
Ekipler, özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda güvenlik önlemlerini arttırdı.
YOLA KAPAN KURULDU
Araçlarda arama yapan ekipler, yola kapan da kurdu.
SINIR KAPISINDA GENİŞ ÖNLEMLER ALINDI
Ekiplerin Dereköy Sınır Kapısında da geniş güvenlik önlemi aldığı öğrenildi.