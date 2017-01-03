İstanbul'daki Terör Saldırısı

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiisi Ömer Faruk Doğan, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında Tunus vatandaşlarının da hayatını kaybetmesi nedeniyle Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır'a taziye ziyaretinde bulundu.



Nasır'ı meclisteki makamında ziyaret eden Doğan, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Korkak terör eyleminde Tunuslu bir çiftin de hayatını kaybetmesi nedeniyle en içten taziyelerini sunduğunu" söyledi.



Terörün iki ülke için de ortak sorun olduğunu kaydeden Doğan, görüşmede teröre karşı iş birliği ve dayanışma konularını konuştuklarını aktardı.



Tunus'un bölgesinde örnek bir ülke olduğu gibi Türkiye'nin de bölgede stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkati çeken Doğan, Tunus'a dönmesi muhtemel teröristlere ilişkin ise, "Sayın Meclis Başkanı'na iki ülke için de uygun çözüm olabilecek iş birliği mekanizması kurulması teklifinde bulundum." dedi.



Kriz bölgelerinde bulunan Tunuslu teröristlerin ülkeye dönüşüne ilişkin konular son günlerde gündemi yoğun bir şekilde meşgul ediyor.



Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında Tunuslu evli bir çift de hayatını kaybetmişti.