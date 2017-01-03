İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 3 Lübnan vatandaşının cenazesi ile 5 yaralı başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.



İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı İlyas Wardini, Rita Şami ve Heykel Müsellem'in cenazeleri ile yaralanan 5 kişi için tahsis edilen uçak akşam saatlerinde Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na indi.



Havaalanındaki karşılamaya ailelerin yanı sıra, Başbakan Saad Hariri, bazı bakanlar ile Hristiyan din adamları katıldı. Ellerinde yaşamını yitiren Lübnanlıların fotoğraflarını taşıyan aile yakınları birbirlerine sarılarak ağladı.



Yaralılar, Lübnan Kızılhaçına ait ambulanslarla Beyrut'taki hastanelere götürüldü, cenazeler morga kaldırıldı.



Başbakan Saad Hariri, havalimanında basına yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini belirterek, "Tüm dünya kurbanların ailelerinin yanında, onların yanındayız. Terörizmin dini yok, hepimizi hedef alıyor. Bütün gücümüzle teröre karşı savaşacağız." dedi.



Saldırıda ölen Heykel Müsellem'in amcası Marun ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hariri'ye yaralılara ve cenazelere verdiği önemden dolayı teşekkür ederek, "Heykel, daha yeni damattı, Türkiye'de kutluyordu. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum, Allah yaralılara şifa versin. İnşallah barış gelir." ifadesini kullandı.