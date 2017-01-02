İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 3 Lübnan vatandaşının cenazesi ile yaralanan Lübnanlılar, ülkelerine gönderildi.



Lübnan'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında ölen Lübnanlı İlyas Wardini, Rita Şami, Heykel Müsellem'in cenazesi, Lübnan Başbakanlığınca tahsis edilen özel uçağa alındı.



Lübnan Dışişleri Bakanlığınca, yaralıların durumunun takip edilmesi için Türkiye'ye gönderilen heyet ile saldırıda yaralanan 6 Lübnan vatandaşı ve yakınları da aynı uçakla ülkelerine hareket etti.



Yaralı Lübnan vatandaşlarından 4'ünün yoğun bakım şartlarında tedavilerinin gerçekleştirildiği, 2'sinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.