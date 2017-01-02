İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Tunus vatandaşı Muhammed Ali Azzabi ile eşi Sinde Nakka'nın cenazeleri ülkelerine getirildi.



Kartaca Havalimanı'na ulaşan cenazeleri karşılamaya gelenler arasında bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortaköy'deki "korkak ve çok acı" terör saldırısında yaşamını yitirenler arasında 2 Tunuslunun olduğunu dile getirerek, kurbanların ailelerine ve Tunus halkına baş sağlığı dilediğini ifade etti.



Doğan, "Tek bir şey söyleyebilirim; sadece belli bir devleti ya da bir kenti değil tüm insanlığı hedef alan bu terörle mücadelede dayanışma içinde olmalıyız." dedi.



Sinde Nakka'nın amcası Abdurrahman Nakka havalimanında basına yaptığı açıklamada, saldırının başında yeğeninin önce yaralandığını eşi Muhamed Ali Azzabi'nin ise vurulduğu anda hayatını kaybettiğini söyledi.



Yanındaki bayan arkadaşının Sinde'ye "Denize atlayıp kurtulalım" dediğini ancak yeğeninin yardım için eşinin yanına gitmek isterken hareket ettiğini ve o sırada tekrar vurularak öldürüldüğünü belirtti.



Kartaca Havalimanı'ndan alınan cenazeler adli inceleme yapılmak üzere başkentteki Şarl Nikol Hastanesine götürüldü.