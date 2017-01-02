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İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 35 kişinin tedavisi sürüyor.

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 35 kişinin tedavisi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor

Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 35 kişinin ise tedavisi sürüyor.

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