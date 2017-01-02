Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 35 kişinin tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Ortaköy'de bir eğlence mekanına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralananların tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor
Sağlık durumu iyi olanlar hastanelerden taburcu edilirken, 35 kişinin ise tedavisi sürüyor.
İstanbul'daki Terör Saldırısı
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 35 kişinin tedavisi sürüyor.
Yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan 35 kişinin tedavisi sürüyor.
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