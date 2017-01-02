İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 26'sının cenazesi yakınlarına teslim edildi.



Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının, cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumundaki bekleyişleri sürerken, işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim ediliyor.



Adli Tıp Kurumunda işlemleri tamamlanan 26 cenaze ailelerine teslim edildi. İşlemleri devam eden 7 cenaze de gün içinde yakınlarına teslim edilecek.



Saldırıda hayatını kaybeden ve Adli Tıp Kurumunda bulunan 6 cenazenin teslim edilmesi için de yurt dışından yakınlarının gelmesinin beklendiği öğrenildi.



Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin kimliğinin tespit edildiği bildirildi.