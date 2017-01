İstanbul'daki Terör Saldırısı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İstanbul'daki eğlence merkezine saldırıyı yaşam tarzıyla ilişkilendirmek ve sınırlamak konuyu bağlamından koparır. Bu terör örgütü insanlığa karşı vahşet içerisinde saldırı yapan bir örgüttür. Çocukları öldüren, insanları vahşice katleden bir örgütün yaşam tarzını hedef aldığını söylemek saf dilliktir." ifadesini kullandı.



Akçay, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda şehit düşen polis memuru ile hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



Saldırının yeri, zamanı ve hedef kitlesinin önemli olduğuna işaret eden Akçay, yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu bir mekana saldırı yapılarak Türkiye'nin güvenli olmadığı imajının verilmeye çabalandığını belirtti.



Akçay, saldırının DAEŞ menşeili olduğuna dair genel bir intiba olduğuna değinerek, 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa Suruç ile başlayarak İstanbul'daki son terör saldırısına kadar yaşanan tüm saldırıların birer terör saldırısı olduğunu bildirdi.



DAEŞ'in eylemlerinde katlettiklerinin yüzde 90'ının Müslüman olduğuna dikkati çeken Akçay, "Dolayısıyla İstanbul'daki eğlence merkezine saldırıyı yaşam tarzıyla ilişkilendirmek ve sınırlamak konuyu bağlamından koparır. Eğer terörün yaşam tarzlarını hedef aldığı söylenirse 10 Aralık 2016 günü İstanbul'da Beşiktaş Stadındaki saldırının spora yapıldığı mı iddia edilecekti? Bu terör örgütü insanlığa karşı vahşet içerisinde saldırı yapan bir örgüttür. Çocukları öldüren, insanları vahşice katleden bir örgütün yaşam tarzını hedef aldığını söylemek saf dilliktir." değerlendirmesinde bulundu.



Akçay, terörün hedefinin tek başına o yaşam biçimi, şu toplumsal kesim, bu ekonomik düzeydeki insanlar, öteki inançtakiler ya da inançsızlar olmadığını vurguladı. Terörün hedefinin Türkiye olduğunu belirten, Akçay, şöyle devam etti:



"Devletiyle, milletiyle bir ve bütün yaşama iradesi kırılmak istenen Türkiye. Bu nedenledir ki tüm bu terör saldırılarını birbirlerinden ayrı düşünemeyiz; hepsi birbirini tamamlayan nihai amacı değişmeyen hain terör saldırılarıdır. Türk milleti olarak her birimizin dikkat etmesi gereken husus bu noktada başlamaktadır. Elbette ki saldırılarda kaybettiğimiz her şehidimiz için, her vatandaşımız için, her insanımız için yüreğimiz yangın yeridir. Terör sadece kıvılcımdır. Ancak bu kıvılcım yangına dönüştürülmek isteniyor ve hedefi birlik ve beraberliğini kaybetmiş, öfke ve nefretle kutuplaşma ve kamplara ayrılmış bir ülkedir. Son terör saldırısı sonrasında kamuoyunda 'yılbaşı kutlamaları' üzerinden gerçekleştirilen tartışmaları ve toplumsal ayrışma çabalarını yanlış ve tehlikeli görüyoruz. Bu tuzağa düşmeyelim. Terörün hedeflediği bölünmüş bir toplum olmayacağız. Terörün ülkemizi yangın yerine döndürmesine fırsat vermeyeceğiz."



Erkan Akçay, terörle mücadelenin kararlılık isteyen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, yetkililerin terörü lanetlemenin ötesinde kararlılıkla, plan ve programla terörle mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.



Terörle mücadelede devlet ile milletin sonuna kadar bir ve beraber olması gerektiğine işaret ederek, bu milli şuurun Türkiye'nin varlığı için elzem olduğunu bildirdi.



Akçay, şunları kaydetti:



"Millet olarak terör karşısında en küçük bir yılgınlık göstermeden, yaşanan vahşetler karşısında daha çok kenetleneceğiz. Elbette devlet yönetiminde istihbarattan moral, teçhizat ve saha stratejilerine kadar terörle mücadeledeki her bir adım gözden geçirilmelidir. Milli değerlere yeniden sahip çıkılması, Cumhuriyete, milli varlığımıza sahip çıkılması, itilen, mağdur edilen, yetişmiş, ehil, liyakat sahibi, samimi, dürüst vatan evlatlarına sahip çıkılması şarttır."