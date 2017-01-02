İstanbul'daki Terör Saldırısı

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısını kınadı.



Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısını hangi terör örgütü yapmış olursa olsun bu olayın Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini hedef aldığını belirtti.



Terör örgütlerinin isimleri ayrı olsa da arkasında onları yönlendiren yönetmenlerin aynı ülkeler olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:



"Terör örgütleri sadece figürandır, maşadır, Çanakkale de kurtuluş savaşında ve en son 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışanlar ülkemize diz çöktürmeye çalışanlar, halkımızın ülkesine milletine olan bağlılığı ve sevdası önünde diz çökmüşler ve amaçlarına ulaşamamışlardır, asla da ulaşamayacaklardır. Bu terör olaylarını yaparak bizi içten birbirimize düşürmeye çalışanlar geçmişte başarmadıkları gibi bu günde başaramayacaklardır. Her defasında farklı senaryolar çizerek bize saldıranlar bu defada bir gece kulübüne saldırarak sanki Türkiye de insanların yaşam biçimine saldırılıyormuş algısı uyandırmaya çalışıyorlar. Bu algı operasyonuna içimizdeki hainlerde sanal ortamda yaptığı yorumlarla destek vermektedirler. Bu saldırı asla kimsenin yaşam tarzına yönelik değildir. Bu hain saldırılar birliğimize beraberliğimize ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır. Ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine göz diken tüm vatan hainlerinin idam sehpalarında sallandığını görmek istiyoruz."