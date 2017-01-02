İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 35 yaşındaki güvenlik görevlisi Fatih Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.



Çakmak için, Bağcılar Yavuz Selim Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri, Çakmak'ın babası Hasan ile annesi Ayten Çakmak kabul etti.



Törene, Çakmak'ın yakınları ile TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve vatandaşlar katıldı.



Fatih Çakmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle vakti kılınan namazının ardından omuzlara alınarak tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.



Helallik alınması için baba ocağına götürülen Fatih Çakmak'ın cenazesi, daha sonra Güneşli Mezarlığı'nda toprağa verildi.