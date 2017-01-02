İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında yaşamını yitiren gece kulübünün özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde defnedildi.



Ailesi tarafından Erdek Şehir Mezarlığı morgundan alınarak babaevinin önüne getirilen 29 yaşındaki Karcılar'ın cenazesi, helallik alındıktan sonra Hacı Ömer Çarşı Cami'sine götürüldü.



Cenaze törenine Karcılar'ın annesi Döndü, babası Abdullah Koç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz, Erdek Kaymakamı Hasan Erkal ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Annesini yakınlarının kucağında son yolculuğuna uğurlayan 3 yaşındaki "Hiranur" gözyaşı döktü.



Cenaze namazının ardından Hatice Karcılar'ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.