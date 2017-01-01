Istanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitiren özel güvenlik görevlisi Hatice Karcılar'ın cenazesi, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesine getirildi.



İstanbul'da yapılan otopsinin ardından ailesi ve yakınları tarafından teslim alınan 29 yaşındaki Karcılar'ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığındaki morga konuldu. Bu sırada baba Abdullah, anne Döndü Koç ve akrabaları gözyaşlarına hakim olamadı.



Evli ve 3 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen Hatice Karcılar'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.



Bu arada, Ocaklar Mahallesi Düzova Sokak'taki babaevinin önünde toplanan Karcılar'ın yakınları ve mahalle sakinleri teröre tepki gösterdi.