İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik terör saldırısında yaşamını yitiren 28 yaşındaki Mesut Gürbüz'ün cenazesiyle ilgili Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.
Gürbüz'ün cenazesi, eniştesi İsmail Aksoy tarafından teslim alınarak, memleketi Sivas'a gönderildi.
Bekar olan Mesut Gürbüz'ün Almanya'da yaşadığı ve yılbaşı tatilini geçirmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
İstanbul'daki Terör Saldırısı
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mesut Gürbüz'ün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
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