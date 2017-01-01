İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi memleketine getirildi.



İstanbul'da yaşayan nişanlısı Sezen Arseven ile yılbaşı eğlencesine katılmak üzere gittiği gece kulübünde, düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Seymen'in cenazesi, akşam saatlerinde tarifeli uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştırıldı.



Sürmene Belediyesine ait cenaze aracına konulan Seymen naaşı, daha sonra Sürmene ilçesindeki Eski Cami'ye getirildi.



Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesini bitirmesinin ardından mesleği olan kaptanlık yerine sigortacılığı tercih eden Seymen'in, annesi Sahime Seymen ile birlikte Ordu'da yaşadığı, ancak memleketi Sürmene ile bağlarını koparmadığı öğrenildi.



Evlilik tarihi olarak nişanlısıyla 7 Temmuz tarihini belirleyen Seymen'in, ilçede özel bir düğün salonunu kiraladığı, İstanbul'a da yılbaşı dolayısıyla nişanlısıyla görüşmek için gittiği belirtildi.



İki kız kardeşinden birini uzun yıllar önce beyin tümöründen kaybeden Seymen'in, akrabası olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen'in de 1995'te Bingöl'ün Genç ilçesinde terör saldırısında şehit olduğu ifade edildi.



Yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan amca Kemal Seymen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kendisi mert ve yiğit bir insandı. Candan bir arkadaş ve cesurdu. Yeni nişanlanmıştı. 7 Temmuz'da düğünü vardı, düğünü böyle oldu maalesef. Yapacak bir şeyimiz yok. Kardeşlerinden birisi de vefat etmişti babası da ölmüştü. 22 yıl önce yine bir akrabamız da şehit olmuştu. Ailemiz de bu tür olaylarda yaralanan, gazi ve şehit olanlarımız var." diye konuştu.



Aileye baş sağlığı dileğinde bulunan Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ise olaya çok üzüldüklerini ve saldırıyı kınadıklarını belirterek, Seymen'e Allah'tan rahmet diledi.



Bu arada, Seymen'in cenazesinin yarın ilçede ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.