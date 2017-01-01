İstanbul'daki Terör Saldırısı

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişiden 11'inin cenazesi ailelerine teslim edildi.



Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumunda, terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 11'inin cenazesiyle ilgili işlemler tamamlandı. Çıkış işlemlerinin ardından 11 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi.



Terör saldırısında hayatını kaybeden 28 kişinin cenazesiyle ilgili işlemlerin devam ettiği belirtildi.



Saldırıda hayatını kaybeden 25'i erkek 14'ü kadın 39 kişiden 24'ünün farklı ülkelerin vatandaşları olduğu öğrenildi. 4 kişinin ise kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.



Bu arada, CHP milletvekilleri Ali Şeker ile Selina Doğan, Adli Tıp Kurumuna gelerek, yetkililerden bilgi aldı.



Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Ali Şeker, terör kurbanı 39 kişiden 11'inin cenazesinin ailelerine teslim edildiğini belirterek, "Şu anda işlemleri devam eden 28 cenazenin kurumun morgunda olduğu tarafımıza aktarıldı." dedi.





Şeker, çok büyük kayıp ve acı yaşandığını söyleyerek, "Türk vatandaşlarından bir polis, bir garson ve 2 güvenlik görevlisi var. 7 kişi de müşteri olarak oradaymış. Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı, Türk kökenli Belçika vatandaşıyla birlikte 11'dir." diye konuştu.





Selina Doğan ise kimlikleri tespit edilen yabancıların cenazelerinin konsolosluklarla irtibat kurularak ülkelerine gönderileceğini, yarın sabah işlemlerinin ardından 7 cenazenin yakınlarına teslim edileceğini söyledi.