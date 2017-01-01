İstanbul'daki Terör Saldırısı

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



Aladağ, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin döktükleri kanda boğulacağını belirtti.



Terör saldırısını gerçekleştiren hainlerin yeni yılda da harekete geçtiğini ifade eden Aladağ, şunları kaydetti:



"Yeni yıla buruk bir şekilde girdik. Terörün dini, dili ve ırkı olmaz. Terör eylemleri Türkiye'yi asla bölemeyecek. Hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, yabancı misafirlerimize ve şehit emniyet görevlimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu terör saldırısını da şiddetle kınıyoruz."