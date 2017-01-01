İstanbul'daki Terör Saldırısı

AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



Arat, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki masum insanlara acımasızca saldıranları lanetledi.



Ülke olarak teröre ve teröristlere karşı mücadele verdiklerini belirten Arat, terörle mücadeleden korkan alçak terör örgütleri ve işbirlikçilerinin ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef aldığını belirtti.



Arat, "Hiçbir şey terörle mücadelemize mani olmayacaktır. Hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.