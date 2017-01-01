Güvenlik Toplantısı Sona Erdi

İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında düzenlenen toplantı sona erdi.

1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı olarak 1 saat 40 dakika sürdü.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Toplantı sonrası açıklama yapılmazken, gün içerisinde Başbakan Binali Yıldırım'ın saldırıyla ilgili bir basın mensuplarına bir açıklamada bulunması bekleniyor.

2 BAKAN TOPLANTIYA KATILDI

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.