İstanbul'daki Terör Saldırısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlar arasında Türk ve yabancı uyruklu vatandaşların bulunduğunu belirterek, "(Yabancı uyruklular) Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiyeyi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar var. Farklı farklı milletlerden... Burada Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı diğer hastanelerde farklı milletlerden vatandaşlar var." dedi.



Kaya, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, tedavileri çeşitli hastanelerde süren vatandaşları ziyaret etti.



İstinye Devlet Hastanesinde tedavi görenleri ziyaret ederek, yetkililerden sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Bakan Kaya, daha sonra basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.



Millete baş sağlığı dileyen Kaya, saldırıda yaralananlara da geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "(Saldırıda yaralananlar) Türk vatandaşlarımız da var yabancı vatandaşlarımız da var. Birçoğu birçok kez Türkiye'ye gelmiş. Buradakilerle özellikle sohbet ettik. Türkiye'ye defaatle gelmiş yabancılar var. Türkiyeyi tanıyorlar, biliyorlar. Yabancılar ve Türkler var ama ağırlıklı olarak yabancılar var." ifadelerini kullandı.



Yabancı uyrukluların milliyetlerine ilişkin soru üzerine de Kaya, "Farklı farklı milletlerden... Burada Suudi Arabistanlı, Faslı, Lübnanlı, Libyalı diğer hastanelerde farklı milletlerden vatandaşlar vardı." dedi.