İstanbul'daki Terör Saldırısı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı İstanbul'daki terör saldırısını lanetledi.



Başkan Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, dünya ülkelerinin ve milletlerin, sadece bir millet ve ülke için değil her millet ve dinden insanın canını yaktığı için teröre karşı ortak bir tavır takınması gerektiğini bildirdi.



Yeni yılın ilk saatlerinde teröristlerin, kendine yakışan bir eylemde bulunduğunu ve 39 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Yağcı şunları kaydetti:



"Bu saldırı şunu gösterdi ki terör her zaman birçok ülke ve milleten olan insanın canını yakabilmektedir.



Her zaman belirttiğimiz gibi terör ve terör eylemleri cinayet, katliam ve can yakmaktan besleniyor. Bu caniliğe karşı bütün dünyanın ortak bir duruşla karşı koyması ve masum canların yitirilmesine göz yummamaları gerekmektedir ve bütün terör ve terörist gruplara ülkemiz ve yöneticilerinin takındığı tavrı bütün dünya liderlerinin de samimi bir şekilde takınmalarının gerekliliği anlaşılmalıdır.



Devlet ve liderlerinin olduğu gibi bütün dünya insanlarının da artık terörün iç yüzünü görmeleri ve buna karşı ortak bir düşüncede olmaları son derece önemlidir. Çünkü bu saldırı bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır."