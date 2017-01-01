İstanbul'daki Terör Saldırısı

Genelkurmay Başkanlığından, İstanbul'da alçakça ve hunharca gerçekleştirilen terör saldırısının şiddetle lanetlendiği, terörle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi internet sitesinden Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Alçakça ve hunharca gerçekleştirilen menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve asil Türk milletine başsağlığı ve sabır, menfur olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalleşçe gerçekleştirilen bu saldırıda hayatını kaybeden yabancı konuklarımızı da büyük bir üzüntü ve saygıyla anıyoruz. Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.