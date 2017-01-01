CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, yılın ilk saatinde terörün hain yüzünü Ortaköy'de gösterdiğini kaydetti.



Milletvekili Arslan İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, insanların yüzündeki yeni yıl umuduna daha ilk saatinde düşman kesilen, yılbaşı eğlencesini kana ve kabusa bulayan hain terörü şiddetle ve lanetle kınadığını belirtti.



Hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, Türk ulusuna başsağlığı dileyen Arslan şu ifadelere yer verdi:



"Yılın henüz ilk saatinde ülkemizin nefes almasına tahammül edemeyen terör, hain yüzünü Ortaköy'de gösterdi. Biz, yılbaşlarında ilk doğan bebek haberlerini dinlemeye alışkınken, ne oldu da ölüm sayılarını duymaya "alışmak" zorunda bırakıldık? Yine acıların ve gözyaşlarının içinde yeni yıla girdik. Acımasız terör yine canımızı yaktı.



Terörle, darbeyle, yolsuzlukla, yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya bırakılmamak,ileri demokrasi isteyen, hesap verilmesini bekleyen laik Cumhuriyetin yurttaşlarının ortak talebidir. Bu talebin körelmemesi, bizi bir arada ve kardeşçe yarına hazırlayacak laik Cumhuriyet rejimimizin sonsuza dek yaşaması için 2017 yılı tarihi bir dönüm noktası olmasını diliyorum."