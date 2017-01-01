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İstanbul'daki Terör Saldırısı

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, İstanbul’daki terör saldırısını kınadı.

İstanbul'daki Terör Saldırısı

Van Valisi İbrahim Taşyapan, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Vali Taşyapan, "İstanbul'da yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleştirilen, milletimizin birliğini ve huzurunu hedef alan alçak terör saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi. - VAN

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