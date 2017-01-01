İstanbul'daki Terör Saldırısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörün hedefi, milli birlik ve beraberliğimize yöneliktir. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var." dedi.



Bakan Kaya, terör saldırısında yaralanarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınanları ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaya, öncelikle baş sağlığı dileyerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Kaya, yaralıları ziyarete geldiğini belirterek, 2017'nin ilk saatlerinde yaşanan hain terör saldırısını kınadı.



Kaya, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, "Yaralılarımız var. Okmeydanı'nda 5 yaralımız var. Onları ziyaret ettik. İkisi yoğun bakımda, üçü de acil cerrahide yatmak üzere. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terörün hedefi, milli birlik ve beraberliğimize yöneliktir. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadele edecek güç bizde var. Türkiye içeride ve dışarıda, tüm terör odaklarıyla güçlü bir şekilde, kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir. Büyük kutlu yürüyüşümüzden bizi vazgeçiremeyecekler. Milli birlik ve beraberliğimizi bugünlerde daha sıkı bir şekilde korumamız gerekiyor." diye konuştu.