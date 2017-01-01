Şehit Polisin Beşiktaş Saldırısıyla İlgili Paylaşımı Yürek Dağladı

İstanbul'da bir gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısında şehit düşen polis memuru 22 yaşındaki Burak Yıldız'ın Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

ACI HABER VERİLDİ

Terör saldırısında şehit düşen Burak Yıldız'ın ailesinin oturduğu Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki eve giden yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi ailesine verdi.

Haberi alan anne Aslı Yıldız fenalık geçirirken, ablası Leyla Yıldız ve yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

TAZİYEDE BULUNDULAR

Şehidin evinin önüne kurulan taziye çadırına gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehidin ablası Leyla Yıldız'a ve yakınlarına başsağlığı diledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Toroslar Kaymakamı Kaya Çıtak da taziye ziyaretinde bulundu.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Kurulan çadır önünde Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Çabuk tarafından dualar okundu. Şehidin ailesinin oturduğu binaya Türk bayrağı asılırken, komşuları da balkonlarına bayrak astı.

1,5 YILLIK POLİS MEMURUYDU

Bu arada, üç çocuklu ailenin en küçüğü olan Burak Yıldız'ın 1,5 yıllık polis olduğu ve İstanbul'da polislik yapan ağabeyi Murat Yıldız'la aynı evde kaldığı öğrenilirken, babasının da geçmiş yıllarda vefat ettiği kaydedildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Burak Yıldız'ın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında şehit edilen meslektaşları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu öğrenildi.

Yıldız'ın paylaştığı fotoğrafın altına, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız, 20,21,22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerine sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim." yazdığı görüldü.