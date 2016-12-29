Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş'u ziyaret etti.
Erin, 10 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen terör saldırısında yaralanan Durmuş'u tedavisi sürdüğü Besni Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk ile birlikte Durmuş'un yakınları ve ailesiyle sohbet eden Erin, Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Adnan Yüksel'den Durmuş'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Geçmiş olsun dileklerinin ardından Durmuş ve ailesine, her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Erin, ziyaretin ardından ilçeden ayrıldı.
İstanbul'daki Terör Saldırısı
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş'u ziyaret etti.
Adıyaman Valisi Abdullah Erin, İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısında yaralanan Çevik Kuvvet Polisi Hasan Durmuş'u ziyaret etti.