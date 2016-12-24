İstanbul'daki Terör Saldırısı

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası temsilcileri, terör saldırısının yaşandığı Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.



Şehitler Tepesi'ne gelen birlik üyeleri, saldırının yapıldığı alana karanfil bıraktı.



Burada açıklama yapan Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Sinan Usta, terör saldırılarının Türkiye'nin üzerine kara bulut gibi çöktüğünü söyledi.



Türkiye'nin yüzyıllardır birlikte ve kardeşçe yaşadığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:



"Dini, ırkı ne olursa olsun hep birlikte dimdik ayakta durmayı başaran ataların evlatlarıyız. Bugün farklı ideolojileriyle, dini inancıyla, hayat görüşüyle Türkiye'nin her yerinden gelen biz eczacılar, teröre karşı durmak için bir arada olduğumuzu söylemek için buradayız. İnsanca, barış içinde yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Teröre destek verenleri kınıyor, tüm gücümüzle nefretle lanetliyoruz."