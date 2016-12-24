İstanbul'daki Terör Saldırısı

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ve beraberindeki heyet, terör saldırısının yaşandığı Beşiktaş'taki Şehitler Tepesi'ni ziyaret etti.



Salihi ve beraberindekiler, ellerinde Türkiye, Irak ve Irak Türkmenleri bayraklarıyla, çeşitli sloganlar eşliğinde Şehitler Tepesi'ne geldi.



Burada konuşan Salihi, Türkiye'de ve Irak'ta şehit düşenlerin birbirinden farkının olmadığını söyledi.



Irak Türkmenleri olarak vefa borçlarını ödemek için burada olduklarını vurgulayan Salihi, şöyle konuştu:



"Terörün hedefi insaniyeti ve Türk Anadolusunu mahvetmektir. Destek için buradayız. Biz bütün Türkiye'yle beraberiz. Bu terör eylemlerini bitirmek için tek yumruk olmalıyız. Irak Türkmenlerinin, Suriye Türkmenlerinin tehlike altında olduğunu herkes biliyor. Bunun yanında Suriye'de insanlık dramı yaşanmaktadır. Son günlerde Halep'te yaşanan gerginlik orada sivil insanların katledilmesi bizim için kötüydü. Önünde sonunda istenilen güvenli bölgeler oluşturulacaktır. Suriye'de güvenlik bölgesi oluşturulması gerekmektedir. Suriye'de güvenlik bölgesi oluşturulursa terör örgütleri ne Türkiyeyi ne Irak'ı ne de Suriyeyi tehdit edebilir."



Grup, açıklamanın ardından saldırının gerçekleştirildiği alana karanfil bıraktı ve dua etti.