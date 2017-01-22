İstanbul'daki Terör Saldırılarına Tepkiler

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan terör saldırılara ilişkin, "Siyasi iradeye ve emniyetimize yapılan saldırılarla bize yön vermeye çalışanlar, amaçlarına tarih devam ettiği sürece ulaşamayacaklar." dedi.



Keskin, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin toplumda oluşturmak istedikleri kaos ortamını hiçbir zaman hayata geçiremeyeceklerini ifade etti.



Emniyet güçlerinin ve siyasi iradenin tüm terör örgütlerinin kökünü kazıyacaklarını belirten Keskin, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Toplumumuzda kaos ortamı yaratmak isteyenler, toprağımıza, vatanımıza ve milletimize el uzatmaya çalışanların sonları tahminlerinin de ötesinde kötü sonuçlanacaktır. Devletimiz ve milletimiz, terör örgütlerine geçit vermeyecek ve siyaset iradeyle milletin arasının açılmasına izin vermeyecektir. Siyasi iradeye ve emniyetimize yapılan saldırılarla bize yön vermeye çalışanlar, amaçlarına tarih devam ettiği sürece ulaşamayacaklar. Aynı yerden emir alan terör örgütleri ile mücadelemiz, hem içte hem de dışta durmadan devam edecektir. Siyasi irade olarak yapılan her türlü terör eylemlerine karşı dimdik ayaktayız. Terörle mücadeleyi sürdüren tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan kolaylıklar diliyoruz."